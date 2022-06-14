Главы Донецкой и Луганской народных республик приедут на ПМЭФ-2022

Донбасс будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Глава ЛНР Леонид Пасечник примет участие в пленарном заседании, сообщил ТАСС.

Информацию подтвердили журналистам в пресс-службе его администрации.

Телеканал «Звезда» также сообщил, что на ПМЭФ-2022 приедет глава ДНР Денис Пушилин.

Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. На пленарном заседании выступит Владимир Путин. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его речь будет чрезвычайно важна. На участие в форуме подали заявки делегации из 69 стран, а также представители свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.