Главы Донецкой и Луганской народных республик приедут на ПМЭФ-2022
Главы Донецкой и Луганской народных республик примут участие в ПМЭФ-2022
Донбасс будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Глава ЛНР Леонид Пасечник примет участие в пленарном заседании, сообщил ТАСС.
Информацию подтвердили журналистам в пресс-службе его администрации.
Телеканал «Звезда» также сообщил, что на ПМЭФ-2022 приедет глава ДНР Денис Пушилин.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. На пленарном заседании выступит Владимир Путин. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его речь будет чрезвычайно важна. На участие в форуме подали заявки делегации из 69 стран, а также представители свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.