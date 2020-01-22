Главврач Боткинской больницы подтвердил госпитализацию мужчины с подозрением на коронавирус

Авиапассажиру, который прилетел в Петербург из Шанхая, стало плохо. Медики решили отправить его в больницу. «Загрузили в капсулу наши работники, сотрудники больницы Боткина и везут к нам. Пациента пока не привезли, поэтому уточнять нечего», — приводит телеканал слова Яковлева.

Ранее Роспотребнадзор усилил санитарный контроль из-за вспышки не известного ранее коронавируса в Китае. Первые случаи заражения медики зафиксировали в городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус, который вызывает смертельную пневмонию, убил 17 человек. Заразились более 400 человек.

Вирус уже вырвался за пределы Китая: медики сообщили об инфицированных в Южной Корее, Японии, Таиланде и США.

Ранее в Минздраве этот вирус из КНР назвали биологической угрозой гражданам России. Наши медики сейчас создают экспресс-тест и вакцину.