Главврач больницы в Омске попросил «Шарите» поделиться данными об «отравлении» Навального
Послание Мураховского в своем Telegram-канале показал тележурналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов.
В письме сказано, что омские врачи ознакомились с заявлениями немецкой стороны о состоянии здоровья Алексея Навального. Мураховский отметил, что в этом деле открытость информации необходима.
«В этой связи были бы признательны вам за максимально подробные данные о том, что именно вам удалось определить в результате лабораторных исследований и на основании каких именно данных был сделан вывод об интоксикации ингибитором холинэстеразы», — сказано в документе.
Также Мураховский отметил, что версия отравления рассматривалась российскими врачами сразу же после его экстренной госпитализации. Однако медики не нашли подтверждения своей гипотезе «на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов».
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. В связи с этим экипаж приземлился в Омске. Там основателя ФБК отвезли в больницу. Он был без сознания.
Спустя двое суток больного транспортировали спецбортом в Германию. Сейчас он находится в берлинской клинике «Шарите». Немецкие специалисты заявили, что «клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы».