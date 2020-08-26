Главврач больницы в Омске попросил «Шарите» поделиться данными об «отравлении» Навального

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский написал письмо врачам берлинской клиники «Шарите». Он попросил их предоставить данные исследований, на основании которых они сделали вывод об интоксикации Алексея Навального ингибитором холинэстеразы.

Послание Мураховского в своем Telegram-канале показал тележурналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов.

В письме сказано, что омские врачи ознакомились с заявлениями немецкой стороны о состоянии здоровья Алексея Навального. Мураховский отметил, что в этом деле открытость информации необходима.

«В этой связи были бы признательны вам за максимально подробные данные о том, что именно вам удалось определить в результате лабораторных исследований и на основании каких именно данных был сделан вывод об интоксикации ингибитором холинэстеразы», — сказано в документе.

Также Мураховский отметил, что версия отравления рассматривалась российскими врачами сразу же после его экстренной госпитализации. Однако медики не нашли подтверждения своей гипотезе «на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов».

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. В связи с этим экипаж приземлился в Омске. Там основателя ФБК отвезли в больницу. Он был без сознания.

Спустя двое суток больного транспортировали спецбортом в Германию. Сейчас он находится в берлинской клинике «Шарите». Немецкие специалисты заявили, что «клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы».