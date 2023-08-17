Мир 17 августа 2023, 21:22 Главу World Athletics уличили в русофобии Президент ОКР Поздняков: глава World Athletics Коу проявил русофобскую политику РИА «Новости»

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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу демонстрирует русофобскую политику. Такое мнение журналистам выразил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Его слова привел ТАСС.

«Господин Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics», — сказал он.

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По словам главы ОКР, британский спортивный функционер не меняет своего поведения, однако все иначе с мотивами и факторами, которыми он пытается прикрыть русофобию.

«Такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба и взаимное уважение. Видимо, об этих идеалах господин Коу забыл», — резюмировал Поздняков.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты навряд ли смогут участвовать в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, у россиян нет шансов на участие в ОИ-2024.