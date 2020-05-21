Главу ВОЗ заподозрили в давних тесных связях с Китаем

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус был замечен в тесных связях с Пекином задолго до пандемии новой коронавирусной инфекции.

Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Доктор Тедрос имел необычайно тесные связи с Пекином еще задолго до начала этой пандемии. И это вызывает глубокую обеспокоенность», — цитирует его «Интерфакс».

Помпео напомнил, что Китай и сейчас отказывается сотрудничать в деле расследования истинных причин возникновения COVID-19.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон поддерживает предложение Австралии, выдвинувшей инициативу о проведении независимого расследования причин вспышки коронавируса.

«Мы поддерживаем австралийцев и еще более 100 стран, которые отозвались на призыв США о расследовании происхождения вируса, чтобы мы могли понять, что пошло не так, и спасти жизни сейчас и в будущем», — приводит слова Помпео РИА «Новости».

О прокитайских настроениях в ВОЗ ранее не раз заявлял президент США Дональд Трамп. Он заявил о временном прекращении финансирования организации на время изучения реакции ВОЗ на кризис, связанный с пандемией. Он пообещал навсегда заморозить выплаты в случае, если ВОЗ не пообещает добиться существенного улучшения ситуации в течение следующих 30 дней.