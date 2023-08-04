04 августа 2023, 17:21
Главу военкомата в Полтавской области поймали на взятке
СБУ сообщила о задержании за взятку главы райвоенкомата в Полтавской области
Правоохранительные органы на Украине задержали с поличным главу районного военкомата в Полтавской области за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«В Полтавской области задержали руководителя одного из военных комиссариатов в момент получения взятки. Он потребовал 70 тысяч гривен с хозяина одной из организаций, импортирующей автомобили на Украину», — подчеркнули в ведомстве.
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В СБУ пояснили, что взятка предназначалась для предоставления документа о снятии с воинского учета пяти коммерческих автомобилей с целью дальнейшего переоформления в сервисных центрах МВД.
«Задержанному предъявят обвинение по статье о принятии обещания, предложения или получения незаконной выгоды», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в Черкасской области арестовали бывшего главу Смелянского районного совета, который продавал поддельные справки об инвалидности потенциальным призывникам для выезда за границу.
Теперь обоим фигурантам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении до 15 ноября всеобщей мобилизации и военного положения в стране.
СБУ
Украина
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