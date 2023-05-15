Мир 15 мая 2023, 23:37 Главу Верховного суда Украины задержали при получении взятки — СМИ «Украинская правда»: главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку в $3 млн РИА «Новости»

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали за взятку председателя Верховного суда Всеволода Князева. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, Князев получил взятку в размере трех миллионов долларов. В бюро имен раскрывать не стали, но подтвердили данные о коррупции.

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«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — прим. ред.) разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда», — сказано в сообщении бюро в Telegram-канале.

Князев возглавлял Верховный суд с 1 декабря 2021 года. В НАБУ указали, что проводят «неотложные следственные действия» и пообещали позднее предоставить детали антикоррупционного дела.

Примечательно, что в октябре 2022 года Князев отчислил из штата судью Богдана Львова, у которого обнаружили российское гражданство. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховного суда 5 октября. Князев назвал это решение беспрецедентным.