Главу «Узкомнадзора» отстранили за несогласованные блокировки

От занимаемой должности был освобожден глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям («Узкомнадзор») Узбекистана Голибшер Зияев. По факту несогласованной им приостановки работы мессенджеров и соцсетей будет проведено расследование.

Об этом в Telegram сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекского президента Шерзод Асадов.

«По поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия», — написал Асадов.

Он добавил, что виновные в ограничении работы социальных сетей Facebook, «Одноклассники», YouTube и мессенджера Telegram будут наказаны.

Работу соцсетей и мессенджера в Узбекистане ограничили 3 октября. С 29 октября по новому закону все данные пользователей должны были храниться на серверах внутри страны. Поскольку это требование соцсети не выполнили, их заблокировали за нарушение правил обработки персональных данных.