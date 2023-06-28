28 июня 2023, 23:30
Главу Тернопольского облсовета на Украине арестовали из-за взятки
Глава Тернопольского облсовета Головко задержан НАБУ за получение незаконной выгоды
Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко арестован за получение неправомерной выгоды. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале.
В публикации сказано, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации. Сотрудники организаций попались на получении незаконной выгоды.
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Следствие установило, что подозреваемые запросили около 1,8 миллиона гривен (48,7 тысячи долларов) у руководителя предприятия. Так называемая взятка нужна была задержанным для подписания актов выполненных обязательств по ремонту и строительству. Кроме того, за вышеуказанную сумму злоумышленники пообещали погасить задолженность Тернопольской военной администрации.
В материале указано, что задержанные могут получить срок заключения под стражу до 12 лет, а также запрет на работу в определенных сферах и конфискацию имущества.
Ранее главу украинского Верховного суда Всеволода Князева задержали за получение взятки. По предварительным данным, сумма незаконной выплаты составила около трех миллионов долларов.
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