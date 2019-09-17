Главу Sputnik Молдавия обвинили в отмывании денег. Речь идет о деле на $1 млрд

Эксперт прокомментировал политический кризис в Молдавии Подробнее

По его словам, сейчас он находится под подпиской о невыезде, которая будет действовать в течение 60 дней. Новосадюк сможет выехать только после уведомления властей.

Правоохранители провели обыск в доме журналиста и изъяли мобильный телефон. Также журналист был на допросе, где заявил о невиновности.

СМИ сообщили о задержании главы информагентства утром 17 сентября. По словам пресс-секретаря генпрокуратуры Молдавии Эмила Гайтура, действия следователей были связаны с выводом миллиарда долларов в 2015 году. При этом он отметил, что задержания журналиста не было.

Перед этим сотрудники полиции задержали депутатов парламента Молдавии от фракции партии «Шора» Марину Таубер и Регину Апостолову, которые лишились депутатской неприкосновенности.

Обе женщины были акционерами банков, принадлежавших предпринимателю Илану Шору. Он находится в международном розыске и приговорен к 7,5 годам тюрьмы. Именно из его банков было выведено порядка миллиарда долларов незаконным путем.