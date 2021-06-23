Главу СНБО Украины высмеяли за слова о принадлежности Черного моря

Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров высмеял главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова за незнание истории. Он посоветовал украинскому политику нанять грамотных консультантов, чтобы не верить дешевым фейкам.

Алексей Данилов в Facebook похвастался подарком от капитана британского эсминца. Военный из Великобритании подарил ему принт первой британской карты Черного моря. Секретарь СНБ отметил, что эта карта доказывает, что Черное море не принадлежало России.

«Чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы он не выглядел безграмотным с дешевыми фейками. Представленный принт является голландской картой 1630–1650 годов, воспроизводящей более ранние античные источники. Это легко понять, причитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды», — написал в Facebook Вячеслав Азаров.

По логике Данилова, отметил экс-кандидат в мэры Одессы, Черное море не принадлежит не только России, но и Украине. Его надо отдать западноиранским племенам, населявшим в те времена Северное Причерноморье.