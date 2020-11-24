Главу службы безопасности Apple заподозрили в даче взятки полиции

Окружной прокурор в калифорнийской Санта-Кларе заявил, что начальник службы безопасности Apple Томас Мойер собирался дать взятку полицейским. Якобы он хотел получить разрешение на скрытое ношение оружия для сотрудников корпорации.

По версии прокурора, Мойер за эту услугу обещал бесплатно передать управлению шерифа 200 iPad. Об этом сообщил телеканал СNВС.

Сам мужчина свою вину отрицает. По словам адвоката, его клиент уверен в оправдательном приговоре. Юрист подтвердил, что Apple действительно собиралась отдать планшеты управлению шерифа и обращалась за разрешениями на ношение оружия. Однако между этими двумя фактами нет связи. Корпорация уже провела внутреннее расследование. Никаких нарушений в работе Мойера не нашли.

Канал NBC Bay Area в июне 2020 года выяснил, что внесшие пожертвования на кампанию шерифа округа Санта-Клара Лори Смит чаще других получали лицензию на скрытое ношение оружия. После этих сообщений СМИ двух человек обвинили в попытке дать взятку. Против самого шерифа никаких обвинений не выдвигалось. Смит в 1998 году стала первой женщиной в Калифорнии, получившей эту должность.