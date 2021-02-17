Главу RT Франция вызвали в полицию

Французская полиция вызвала к себе главу телеканала RT Франция Ксению Федорову. Об этом сообщила на своей странице в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По каким причинам полиция Франции вызвала к себе журналистку она не уточнила.

Ксения Федорова ранее заявляла, что журналистам RT France постоянно мешают работать. После запуска канала репортерам долго не выдавали аккредитации во все государственные учреждения, включая Елисейский дворец.

Она отметила, что по статусу это французский телеканал и работают там граждане Франции. Но при этом в социальных сетях все материалы маркируются, как находящиеся под контролем иностранного государства. По отношению к медиа из других государств такого отношения нет.

По мнению Федоровой, такое предвзятое отношение связано с тем, что RT Франция представляет альтернативную точку зрения и отличается от других мейнстримных СМИ.