Мир 30 января 2024, 07:19 Главу российской делегации не пустили на сессию спецкомитета ООН по кибер-конвенции США не выдали главе делегации России Люкманову визу на сессию спецкомитета ООН

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Спецпредставителю президента России по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артуру Люкманову отказали в визе США. Он не смог участвовать в заключительной сессии спецкомитета ООН по конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, сообщило РИА «Новости».

Заседание прошло без главы российской делегации. Его обращение зачитал главный советник департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев.

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«Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление», — сказал он.

По словам Андрея Акульчева, под ударом оказался также один из вдохновителей будущего договора, замглавы российской делегации Эрнест Чернухин. Дипломат заявил о саботаже со стороны США и Австрии, которые отказали россиянам в выдаче виз и затянули сроки рассмотрения заявлений. Секретариат спецкомитета, по его словам, не смог организовать гибридный формат переговоров.

Россию не избрали в Совет Международной морской организации ООН. МИД заявил, что страна продолжит перечислять членские взносы и участвовать в жизни сообщества.