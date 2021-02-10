Главу компании Riot Games обвинил в харрасменте

Бывшая сотрудница Riot Games Шэрон О’Доннелл проработала в компании три года. Ее уволили после того, как она пожаловалась в отдел кадров на своего шефа Николо Лорана. Она подала против него иск, мужчина находится под следствием по обвинениям с гендерной дискриминации и сексуальных домогательствах.

Представитель компании сообщил порталу The Verge, что за ходом следствия в отношении генерального директора Riot Games будет наблюдать Совет директоров студии. Компания очень серьезно относится к подобного рода нарушениям и примет меры против любого провинившегося.

О’Доннелл обвинила Лорана в сексуальных домогательствах, и утверждает, что ее уволили из-за ее жалобы. Она добавила, что гендиректор советовал сотрудницам компании «чтобы справиться со стрессом из-за COVID-19» завести детей.

Два года назад студия Riot Games уже сталкивалась с коллективным иском работников, жаловавшихся на дискриминацию и домогательства.

После обвинений в насилии американский актер Шайа Лабаф приостановил съемки и с начала года лечится в клинике. Источники утверждают, что голливудское агентство ССА решило разорвать с ним сотрудничество.