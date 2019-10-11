Главу Renault отправили в отставку

Такое решение принял совет директоров компании Renault.

Боллоре временно сменит Клотильда Дельбо, которая работала на посту финансового директора, отметила «Газета.ru». Обязанности президента компании поручили нести главе совета директоров Жан-Доминику Сенару.

Боллоре отстранили от руководства на фоне ухудшения результатов компании в 2019 году. При этом сам бывший глава Renault назвал свою отставку неожиданной, так как смог улучшить деятельность компании.

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С ноября 2018 года Тьерри Боллоре исполнял обязанности временного руководителя компании после ареста Карлоса Гона. А в конце января 2019-го его назначили главой Renault.

Замена руководства компании — продолжение перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона. Он сейчас находит под арестом в Японии за махинации с финансами, которые нанесли Renault ущерб в 35 миллиардов иен (327 миллионов долларов). В июне Гона заподозрили в присвоении около 3,25 миллиона долларов из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.