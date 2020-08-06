Главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко задержали в Белоруссии

«Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз», — сказано в сообщении Анны Красулиной для СМИ.

Главу штаба, по данным пресс-секретаря Тихановской, задержали 5 августа, около 11:00, на выходе из литовского посольства. Туда она пришла подавать документы на визу. При этом Красулина утверждает, что телефон Мороз недоступен, неизвестно и ее местонахождение.

В свою очередь, МВД Белоруссии опровергло информацию о задержании начальника штаба Тихановской, написало РИА «Новости».

Позже выяснилось, что с Марией Мороз проводилась «беседа» в отделе по борьбе с оргпреступностью. Позже ее отпустили.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Досрочное голосование уже началось. Эта предвыборная гонка оказалась одной из самых скандальных за последние годы.

Нескольких кандидатов не допустили на выборы. Речь идет о Викторе Бабарико, Валерии Цепкало. Также регистрацию не прошел и муж Светланы Тихановской Сергей. Его и Бабарико задержали. Цепкало покинул Белоруссию.

После этого свою кандидатуру на пост президента Белоруссии выдвинула Светлана Тихановская. Она объединила свои силы с другими оппозиционерами. Отношение к происходящему в республике показали сотни белорусов. По стране прокатилась волна митингов.

Как уточнила радиостанция «Говорит Москва», на 6 августа была запланирована очередная протестная акция оппозиции. В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявил, что не даст «разжечь костер» в Минске после президентских выборов.

Лукашенко является главой государства с 1994 года. На этот пост он баллотируется уже пятый раз. Кроме него и Тихановской в гонке участвуют бывший депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечня и сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.