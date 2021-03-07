Главу Pfizer не пустили в Израиль без прививки от коронавируса

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла отменил поездку в Израиль — он еще не привился вторым компонентом препарата. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Мы по-прежнему хотим приехать в Израиль и встретиться с теми, кто принимает решения [по вакцинации от коронавируса]. Визит в Израиль, вероятно, будет намечен на конец весны», — приводит издание слова представителя американского фармацевтического гиганта.

Визит делегации из США был бы неуместен на фоне предстоящих выборов в Израиле, считает глава политического движения «Национальная ответственность» Оши Эльмалиах.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Бурла должен был прилететь на переговоры об открытии завода по производству вакцины Pfizer в стране.

4 марта российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обошла препарат от Pfizer по числу стран, которые одобрили ее применение. На первом месте вакцина от AstraZeneca. Наш препарат зарегистрировали в 45 странах, а американский — в 43.