Мир 08 января 2024, 08:40 Главу Пентагона заподозрили в «щекотливой» операции из-за секретной госпитализации Американского журналиста Али смутила госпитализация главы Пентагона Остина Mc2 Alexander Kubitza/Dod/globallookpress

Читать 360tv в

Госпитализацию главы Пентагона Ллойда Остина могли держать в секрете из-за «щекотливой» операции. С таким предположением в соцсети X выступил репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али.

Он удивился, что заместитель Остина Кэтлин Хикс узнала о госпитализации министра только через четыре дня. По словам журналиста, ей пришлось приступить к исполнению обязанностей «во время отпуска в Пуэрто-Рико».

Реклама

«Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию?» — отметил Али.

Репортер предположил, что Остину могли сделать липосакцию или процедуру фотоомоложения, так как операцию держали в секрете.

Ранее конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон раскритиковал Белый дом из-за госпитализации министра. Он назвал провалом неспособность оборонного ведомства предупредить американское руководство о болезни Ллойда Остина. Бэкон посоветовал администрации президента Джо Байдена внести «исправления» в работу Пентагона.