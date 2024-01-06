Мир 06 января 2024, 22:02 Главу Пентагона выписали из больницы Глава Пентагона Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии РИА «Новости»

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Глава Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Его выписали из больницы вечером в пятницу, 5 января. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Журналисты отметили, что министр обороны четыре дня отсутствовал на рабочем месте в разгар напряженности на Ближнем Востоке. В это время его обязанности исполняла заместитель главы военного ведомства Кэтлин Хикс.

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Диагноз 70-летнего Остина неизвестен. Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что министр обороны вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером.

Ллойда Остина госпитализировали вечером в понедельник, 1 января. По сообщению Патрика Райдера, глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. О какой именно процедуре идет речь, не сообщается.