06 января 2024, 22:02
Главу Пентагона выписали из больницы
Глава Пентагона Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии
Глава Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Его выписали из больницы вечером в пятницу, 5 января. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.
Журналисты отметили, что министр обороны четыре дня отсутствовал на рабочем месте в разгар напряженности на Ближнем Востоке. В это время его обязанности исполняла заместитель главы военного ведомства Кэтлин Хикс.
Реклама
Диагноз 70-летнего Остина неизвестен. Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что министр обороны вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером.
Ллойда Остина госпитализировали вечером в понедельник, 1 января. По сообщению Патрика Райдера, глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. О какой именно процедуре идет речь, не сообщается.
США
Пентагон
Больницы
Военные
Реклама
Реклама