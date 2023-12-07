Мир 07 декабря 2023, 20:38 Главу Пентагона обвинили во лжи после слов о России AT: шеф Пентагона Остин безосновательно обвинил РФ в планах напасть на Европу Википедия

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Шеф Пентагона Ллойд Остин озвучил безосновательные обвинения в адрес России, связанные с нападением на Европу. Об этом написало китайское издание Asia Times.

«Объективно нет никаких доказательств того, что Россия угрожает кому-либо в Евросоюзе. Аргумент Остина является ложным и вводит в заблуждение», — отметили в статье.

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По мнению журналистов, глава Пентагона «представил себе угрозу в том, что Россия готова напасть на Европу после того, как „покончит с Киевом“».

Во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне Ллойд Остин предупредил, что, если конгресс не одобрит помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов, то возрастет вероятность военного столкновения России и США на европейской земле.

По словам шефа Пентагона, Соединенные Штаты способны выполнить свои обещания перед союзниками и отправить вооружения на Украину и в Израиль. Он назвал США самой «могущественной страной на Земле», которая может выполнить сразу несколько задач и не позволить России победить в конфликте на Украине.