Главу новостного портала Amad News казнили в Иране

Смертный приговор главе информационного портала Amad News Рухолле Заму привели в исполнение. Его осудили за сотрудничество с зарубежными разведками.

Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB. Казнь проходила 12 декабря утром. Осужденного повесили.

Ранее Федеральный суд США отложил смертную казнь женщины, которой в первый раз за многие десятилетия вынесли такой приговор. Оказалось, что адвокаты обвиняемой вовремя не подготовили прошении о помиловании. Юристы заразились коронавирусом.

Преступницу зовут Лиза Монтгомери. В 2004 году она задушила беременную женщину — 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт. После этого Монтгомери похитила ребенка жертвы и пыталась выдать его за своего собственного.

Адвокаты пытались доказать в суде, что их клиентка страдала от галлюцинаций и псевдоциеза. Это состояние, когда женщине кажется, что она беременна.

Однако убийцу приговорили к смертной казни. Она должна была состояться 8 декабря 2020 года. Уточнялось, что приговор планировали привести в исполнение в штате Индиана. Монтгомери планировали ввести смертельную инъекцию.