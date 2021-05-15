Главу «Нафтогаза» впечатлила встреча с Путиным

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным оказалась самым запоминающимся событием за последние семь лет для главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. С российским лидером ему пришлось спорить 20 минут.

Витренко рассказал в эфире «Радио НВ», что беседа с главой России на газовых переговорах двух стран сложилась неожиданным образом.

«Встреча с Владимиром Путиным, когда пришлось с ним спорить 20 минут. Это все было очень неожиданно, на одном дыхании», — заметил глава «Нафтогаза».

Он признался, что не мог предугадать подобного, «и это, естественно, произвело впечатление».

За последние семь лет, по словам Витренко, ему довелось встретиться со многими интересными людьми. Среди них были руководители крупнейших нефтегазовых компаний и европейские лидеры. В том числе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Владимир Путин и Юрий Витренко встретились в 2019 году во время подготовки Москвы и Киева к подписанию протокола договоренностей о продолжении транзита российского газа по украинской территории.