Мир 07 сентября 2023, 20:19 Главу «Молдовагаза» озадачили итоги аудита долга перед «Газпромом» Глава «Молдовагаза» Чебан: итоги аудита долга перед «Газпромом» удивляют РИА «Новости»

Читать 360tv в

Итоги аудита исторического долга перед «Газпромом» вызывают недоумение, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в Telegram-канале. Его озадачила озвученная сумма в 8,6 миллиона долларов.

«Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в 8,6 миллиона долларов США, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО „Термоэлектрика“ и АО „ТЭЦ-Норд“ перед АО „Молдовагаз“ за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов США и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами», — написал Чебан.

Реклама

Глава предприятия пообещал позже представить подробное письменное мнение «Молдовагаза» по результатам проведенного аудита долга перед российской газовой компанией.

Итоги аудита исторического долга озвучил глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов. Молдавское правительство считает, что общая сумма долга, не подтвержденная документами, составляет 276 миллионов. «Газпром» не согласился с итогами аудита по сумме долга за поставки газа.