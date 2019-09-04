  • Главу Минздрава Украины Ульяну Супрун уволили

    04 сентября 2019, 17:01

    Дарья Бунякова

    Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун уволена с должности. Такое решение принял Кабинет министров Украины. На ее место уже назначили нового главу министерства. Об этом сообщил телеканал «112.Украина».
    Главу Минздрава Украины Ульяну Супрун уволили

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    «Это не какое-нибудь политическое увольнение, это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр — он будет формировать себе команду. Поэтому формально все остальные старые заместители — они освобождаются», — заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

    Он отметил, что кроме Супрун должность также покинул и ее заместитель Александр Линчевский. Оба написали заявления и ушли по собственному желанию.

    По закону заниматься увольнением министров может только Верховная рада, но Супрун только исполняла обязанности главы, поэтому ее сместил Кабмин.

    Ульяна Супрун стала и. о. министра в августе 2016 года. Украинская рада 29 августа 2019 года назначила новый Кабинет министров, и должность заняла Зоряна Скалецкая.