Главу Минздрава Украины Ульяну Супрун уволили

Советник Зеленского пригрозил тюрьмой главе Минздрава, уличившей его в расизме Подробнее

«Это не какое-нибудь политическое увольнение, это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр — он будет формировать себе команду. Поэтому формально все остальные старые заместители — они освобождаются», — заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что кроме Супрун должность также покинул и ее заместитель Александр Линчевский. Оба написали заявления и ушли по собственному желанию.

По закону заниматься увольнением министров может только Верховная рада, но Супрун только исполняла обязанности главы, поэтому ее сместил Кабмин.

Ульяна Супрун стала и. о. министра в августе 2016 года. Украинская рада 29 августа 2019 года назначила новый Кабинет министров, и должность заняла Зоряна Скалецкая.