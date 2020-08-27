Главу Минздрава освистали в Белоруссии

Главу Минздрава Белоруссии Дмитрия Пиневича освистали на собрании с медиками. Встреча политика с народом прошла в Республиканском научно-практического центре «Кардиология».

В Белоруссии продолжаются акции протеста среди рабочих коллективов. Сегодня стало известно о несогласных в Республиканском научно-практического центре «Кардиология». В конце выступления Дмитрия Пиневича медики начали свистеть и скандировать: «Позор!», сообщает Telegram-канал Tut.by.

Глава Минздрава приехал в научный центр, чтобы рассказать сотрудникам, за что уволили директора РНПЦ Александра Мрочека. Пиневич объяснил, что высоко оценивает заслуги Мрочека перед научным центром, но новые задачи Минздрава требуют «особых руководителей».

Волнения в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных результатов выборов. За это время уличные протесты перешли в крупные заводы. Ранее о забастовке объявил Минский тракторный завод, после него «Белорусский автомобильный завод», а также «Минский завод колесных тягачей».