Главу Минздрава Ирака отправили в отставку после пожара в больнице с 88 жертвами

Министр здравоохранения Ирака и губернатор Багдада остались без должностей после пожара в госпитале для больных с коронавирусом. Их отстранил премьер-министр Мустафа аль-Казыми, сообщил телеканал Sky News Arabia.

В отношении уволенных чиновников запустили расследование.

По словам премьера, «халатность и бесхозяйственность стали главными причинами страшного пожара в больнице Ибн аль-Хатыб» на юго-востоке Багдада. Он поручил провести тщательное расследование.

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что происшествие в больнице «Ибн аль-Хатыб» — «рана для всей нации, она является результатом накопленного повреждения государственных институтов в результате коррупции и бесхозяйственности».

По предварительным данным, вечером 24 апреля взрыв прогремел в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. После этого начался пожар. Огонь мгновенно охватил двухэтажных комплекс, который выгорел почти полностью. Из огня спаслись более 200 пациентов. По последним данным, погибли 88 человек, еще 110 пострадали.

Задержаны главный врач больницы, начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. В Ираке объявлен трехдневный траур. В связи с произошедшим 26 апреля пройдет экстренное заседание иракского парламента.

Больница не была оборудована противопожарными системами, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.