Главу Минздрава Австралии госпитализировали после прививки AstraZeneca

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант попал в больницу с подозрением на инфекцию через два дня после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на канцелярию главы ведомства.

Хант привился препаратом AstraZeneca. Однако его нынешнее самочувствие не связано с вакцинацией, отметили в Министерстве здравоохранения. Руководитель ведомства пролежит в больнице ночь под наблюдением врачей, ему выписали антибиотики.

«Ожидается, что министр полностью выздоровеет… Считается, что его состояние не связано с вакциной», — заявили в канцелярии.

Согласно последним данным, в Австралии с начала пандемии выявлено 28 873 случая заражения коронавирусом, 909 человек скончались, а 28 029 — выздоровели.

Ранее в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти двух привитых женщин. Власти страны расследуют связь между прививкой и гибелью 49-летней пациентки, а также возникновением тромбоэмболии легочной артерии у 35-летней жительницы. Пока в ведомстве отказались напрямую связывать гибель человека с применением медицинского препарата.

А в Южной Корее 4 марта после прививки вакциной от AstraZeneca умерли еще три человека. Накануне скончались два местных жителя.