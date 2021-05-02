Главу Минюста Чехии призвали уволить из-за версий взрывов во Врбетице

Глава Минюста Чехии Мария Бенешова заявила, что изучаются две версии взрывов складов с оружием во Врбетице. После таких слов первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра потребовал уволить министра.

По словам Станюры, заявление Бенешовой говорят о существующем в правительстве Чехии расколе. Кроме того, не все парламентарии доверяют премьеру страны. Первый заместитель отметил, что это ставит под сомнение решения главных вопросов во внешней политике, касающихся безопасности населения. Станюра подчеркнул, что Бенешову необходимо «несомненно уволить», сообщило издание České noviny.

В конце апреля глава Минюста заявила, что следователи изучают более двух версий взрывов складов с оружием во Врбетице. Она пояснила, что была на заседании правительства по этому вопросу. На встрече выступал представитель контрразведки. Бенешова отметила, что видела лишь сообщение контразведки, а к самим материалам ни у кого нет доступа.

Позже Бенешову вызвал премьер-министр Андрей Бабиш для обсуждения ее высказывания. При этом первый вице-премьер Ян Гамачек уточнил, что сейчас работа ведется только над одной версией случившегося.