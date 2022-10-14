Главу Минфина Великобритании Квартенга уволили после 38 дней на посту | 360°

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Главу Минфина Великобритании Квартенга уволили после 38 дней на посту

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Главу Минфина Великобритании Квази Квартенга уволили, он провел на посту всего 38 дней. Об этом сообщил ТАСС.

О своем увольнении Квартенг сообщил на своей странице в Twitter.

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«Вы попросили меня освободить должность канцлера казначейства в вашем правительстве, и я это делаю», — написал он в публичном обращении на имя премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

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Квартенг был одним из авторов скандального «плана по спасению экономики» страны, который широко раскритиковали в Великобритании, написал «Взгляд». В частности, план предполагал масштабное сокращение налогов.

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