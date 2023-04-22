Мир 22 апреля 2023, 03:54 Главу Минфина Германии ударили в пах во время съезда партии — СМИ Bild: глава Минфина ФРГ Линднер получил удар ниже пояса от коллеги по партии YouTube

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Министра финансов ФРГ и председателя Свободной демократической партии Кристиана Линднера во время партийного съезда ударила в пах коллега и член Европарламента Никола Бир. Подробности инцидента сообщила немецкая газета Bild.

Глава Минфина находился на сцене и аплодировал, рядом с ним стояла Никола Бир. Неожиданно она нанесла Линднеру удар ниже пояса. Министр согнулся от боли.

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Бир попыталась извиниться, на что Линднер вежливо улыбнулся и дал понять, что все в порядке.

По информации издания, Бир оказалась на сцене по приглашению лидера партии, он попросил ее подняться для «особых оваций» — Бир в ближайшее время оставить пост заместителя председателя СвДП.

Ранее министр финансов заявил, что правительству Германии придется сократить расходы и принять ряд «неудобных решений». Линднер призвал власти «снова научиться обращаться с теми деньгами, которые генерируют граждане», передало слова главы Минфина РИА ФАН.