22 апреля 2023, 03:54
Главу Минфина Германии ударили в пах во время съезда партии — СМИ
Bild: глава Минфина ФРГ Линднер получил удар ниже пояса от коллеги по партии
Министра финансов ФРГ и председателя Свободной демократической партии Кристиана Линднера во время партийного съезда ударила в пах коллега и член Европарламента Никола Бир. Подробности инцидента сообщила немецкая газета Bild.
Глава Минфина находился на сцене и аплодировал, рядом с ним стояла Никола Бир. Неожиданно она нанесла Линднеру удар ниже пояса. Министр согнулся от боли.
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Бир попыталась извиниться, на что Линднер вежливо улыбнулся и дал понять, что все в порядке.
По информации издания, Бир оказалась на сцене по приглашению лидера партии, он попросил ее подняться для «особых оваций» — Бир в ближайшее время оставить пост заместителя председателя СвДП.
Ранее министр финансов заявил, что правительству Германии придется сократить расходы и принять ряд «неудобных решений». Линднер призвал власти «снова научиться обращаться с теми деньгами, которые генерируют граждане», передало слова главы Минфина РИА ФАН.
Германия
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