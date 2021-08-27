Главу МИД Украины уличили во лжи о российских самолетах в Кабуле

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба соврал, утверждая, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами* авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Эти самолеты летели не в аэропорт Кабула, который контролируется войсками коалиции, а в авиабазу Баграм, который находится под контролем талибов*», — заявил Кулеба в четверг на брифинге.

Он утверждал, что это свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»*. Однако агентство Anadolu опубликовало видео эвакуации. На нем видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая.

В кадре можно также разглядеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.

Более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины эвакуировали из Афганистана по поручению российского президента Владимира Путина.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная РФ.