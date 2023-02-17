Мир 17 февраля 2023, 15:00 Главу МИД Украины пригласили за заседание ЕС в феврале Глава евродипломатии Боррель пригласил Кулебу на заседание ЕС 20 февраля Википедия

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в предстоящей встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая запланирована на 20 февраля в Брюсселе. Об этом сообщили во внешнеполитической службе ЕС, уточнил ТАСС.

«Верховный представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу принять участие во встрече министров иностранных дел содружества. Он обратится к СМИ с приветственным словом», — сказано в сообщении.

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Главы дипломатических ведомств Евросоюза намерены обсудить ситуацию на Украине спустя год после начала боевых действий.

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Также 23 февраля в Нью-Йорке пройдет заседание Генеральной ассамблеи ООН. Кулеба анонсировал, что использует площадку для выдвижения антироссийской резолюции, которая призовет к выводу войск с территории страны в соответствии с «международными признанными границами».