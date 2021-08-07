Главу МИД Швеции обвинили в раскрытии госстайн российским пранкерам

Главу МИД Швеции и председателя ОБСЕ Анн Линде обвинили в раскрытии госстайны российским пранкерам. Чиновницу разыграли Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

С резкой критикой в адрес Линде обрушился журналист газеты Ttela Руне Ланестранд.По его мнению, глава МИД всего за 10 минут запросто выложила на стол подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и выдала засекреченную информацию.

Вован и Лексус разыграли Линде в июле. Они поговорили с ней от имени супруги Алексея Навального и его соратника Леонида Волкова. В частности, министра попросили о финансировании признанного экстремистской в России ФБК* «для нового расследования в отношении российских чиновников».

Линде в ответ заявила, что у Стокгольма имеются деньги на поддержку гражданского общества. Эта сумму на ближайшие пять лет составляет 38 миллионов евро. Министр призналась, что не в курсе технических деталей этих вопросов, поэтому предложила пранкерам связаться напрямую или через посольство.

Ланестранд был шокирован поведением Линде.

«Но неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?» — написал он.

По его словам, шведские СМИ почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Россия пытается повлиять на обстановку в стране, а в этом время глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков «втихомолку переводятся» на российские счета через третью страну. Журналист добавил, что Линде представляет угрозу нацбезопасности Швеции.

* Организация признана экстремистской в России