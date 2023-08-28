Мир 28 августа 2023, 03:14 Главу МИД ПНЕ Ливии уволили после встречи с израильским коллегой Главу МИД ПНЕ Ливии Мангуш уволили после встречи с израильским коллегой Коэном Unsplash

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Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба уволил главу МИД Ливии Наджлу Мангуш с поста из-за встречи с израильским коллегой Эли Коэном. Заявление премьера опубликовало агентство Reuters.

Такие меры приняли после заявления Израиля насчет диалога дипломатов, в котором утверждали, что министры говорили о вероятном сотрудничестве. Сам МИД Ливии сообщил, что встреча была случайной и к ней не готовились.

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В документе ПНЕ сказано, что общение министров не подразумевало «каких-либо обсуждений, соглашений или консультаций» и министерство «подтверждает свое полное и абсолютное неприятие нормализации отношений» с Израилем. После случившегося в отношении Мангуш проведут расследование.

Между Израилем и Ливией никогда не было дипломатического взаимодействия. Когда у Ливии появилась независимость в 1951 году, страна вошла в арабский бойкот Израиля и всегда голосовала против еврейского государства.