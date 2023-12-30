Мир 30 декабря 2023, 07:45 Главу МИД Литвы назвали пуделем после его высказывания о России Экс-разведчик США Риттер сравнил главу МИД Литвы с лающим на РФ псом Carsten Koall/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим пуделем. Такое заявление он сделал в соцсети X после скандальных слов дипломата о России.

Министр иностранных дел Литвы якобы не увидел желания российской стороны провести мирные переговоры с Украиной. Он призвал направить России «громкий сигнал» о том, что нельзя наносить удары по ВСУ. Его слова иронично прокомментировал американский экс-разведчик.

Реклама

«Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя», — отметил Риттер.

Он напомнил, что Россия старается завершить то, что начали «кровожадные» партнеры по НАТО и такие высокопоставленные лица, как глава МИД Литвы.

«Продолжай лаять, пудель. Всем все равно», — ответил Риттер Ландсбергису.

Ранее эксперт предположил, что ждет ВСУ после освобождения Марьинки российскими военными. Риттер рассказал, что из-за потери этого города украинская оборона может начать разваливаться. Армии придется распылить ресурсы, которых в ВСУ и так катастрофически не хватает, заключил экс-разведчик.