Жители Германии осудили высказывания главы МИД Анналены Бербок о России. Сторонники бывшего главы социал-демократов Оскара Лафонтена выразили опасения, что такие слова министра иностранных дел могут обернуться серьезными проблемами для ФРГ. Об этом написало РИА «Новости».

Лафонтен ранее назвал слова Бербок о «разрушении России» риторикой нацистской Германии, которая понравилась бы лидерам Третьего рейха.

Немцы прокомментировали пост экс-главы СДПГ и выразили мнение, что нынешняя политика дипведомства может иметь плачевные последствия и лишь усиливает ненависть русских к Германии.

«Боюсь представить, каких еще бед успеет натворить правительство „Зеленых“ с нашей внешней политикой до конца их срока», — отметил комментатор.

«Верно, Бербок за ее заявления следует отправить в отставку досрочно», — согласился другой.

«Зеленые» уже натворили столько зла, что нам и за десятилетия не восстановиться», — заявил пользователь.

Комментаторы поддержали Лафонтена и назвали его позицию «разумным голосом среди прочего мрака».