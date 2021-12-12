Главу МИД ФРГ, сопредседателя партии «Союз-90"/"Зеленые», Анналену Бербок завели в тупик ее же взгляды на запуск газопровода „Северный поток — 2“. По словам одного из местных журналистов, дипломат выступила против строительства транша.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — Прим. ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — объяснил ситуацию автор статей на политическую тематику Йоханнес Лейтойзер в материале для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Он отметил, что сейчас Бербок, которая занимает пост главы дипведомства, напоминают о ее прошлой должности. Автор предположил, что все, что может сделать нынешняя глава МИД — это намекнуть, что «Северный поток -2» вряд ли будет функционировать нормально, если Россия эскалирует военный конфликт с Украиной до применения силы.

Анналена Бербок не один раз публично выступала против «Северного потока — 2» и обвиняла Россию в шантаже с помощью высокой стоимости газа. Москва многократно опровергала такие заявления.