Главу МИД ФРГ забросали яйцами на митинге в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала жертвой активистов на предвыборном выступлении в городе Вупперталь. Об этом сообщило издание Tagesschau.de.

Охранники министра бросились на защиту, но она попросила их отойти в сторону.

«Не хочу, чтобы мне угрожали насилием. Я могу примириться с другим мнением по любому вопросу», — заявила глава дипведомства.

Бербок подчеркнула, что бросившие яйца протестующие подают плохой пример своим соратникам, потому что это сомнительный способ бороться за свои права. Тем не менее правоохранительные органы сумели задержать бросивших яйца в министра.

Это не первый случай, когда немцы выражают свое несогласие с мнением Бербок. Ранее на выступлении в Аренсбурге местные жители оглушительным свистом встретили слова министра о необходимости поставок вооружения Украине.