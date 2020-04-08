Главу международной неонацистской группы задержали в Эстонии. Им оказался 13-летний мальчик

Мальчику удавалось скрывать свою личность, поскольку он руководил группой в онлайн-режиме. Выяснилось, что организация охватывала Штаты и ряд европейских стран, в том числе и прибалтийские республики. Членам FKD было не больше 20 лет. Они занимались распространением флайеров и пропагандистских плакатов.