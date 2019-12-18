Главу комитета науки Рады признали «плагиатором года»

Группа ученых «Дисергейт» назвала председателя комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной рады Сергея Бабака «плагиатором 2019 года». В его докторской диссертации нашли заимствования.

«История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента», — рассказала представитель организации «Диссергейт» Светлана Вовк в ходе церемонии награждения премии «Академическая негодность 2019» в эфире волонтерского общественного телевидения i-ua.tv.

После этого специалисты тщательно изучили докторскую диссертацию депутата и обнаружили там заимствования.

Кроме Бабака, за звание «боролись» государственный секретарь Министерства финансов Константин Ващенко, брат третьего президента Украины Петр Ющенко, заместитель директора Национального института рака Александра Яцына и Анна Фотина.

Теперь ученые ждут реакции «Слуги народа», поскольку Бабак был избран в Верховную раду от этой партии, после чего стал главой научного комитета, пишет «Украинская правда».