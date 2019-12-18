Главу комитета науки Рады признали «плагиатором года»
«История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента», — рассказала представитель организации «Диссергейт» Светлана Вовк в ходе церемонии награждения премии «Академическая негодность 2019» в эфире волонтерского общественного телевидения i-ua.tv.
После этого специалисты тщательно изучили докторскую диссертацию депутата и обнаружили там заимствования.
Кроме Бабака, за звание «боролись» государственный секретарь Министерства финансов Константин Ващенко, брат третьего президента Украины Петр Ющенко, заместитель директора Национального института рака Александра Яцына и Анна Фотина.
Теперь ученые ждут реакции «Слуги народа», поскольку Бабак был избран в Верховную раду от этой партии, после чего стал главой научного комитета, пишет «Украинская правда».