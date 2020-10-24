Главу Кипрской православной церкви могут перестать упоминать в РПЦ

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом упомянул на литургии украинского религиозного деятеля как предстоятеля украинской церкви. Тем самым он фактически признал Православную церковь Украины — раскольническую церковь. По мнению митрополита Илариона, теперь архиепископа могут перестать упоминать в РПЦ.

«Решение будет принимать Священный Синод. Однако, полагаю, что Кипрский архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской православной церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего», — рассказал митрополит РИА «Новости».

Он отметил, что это касается только конкретного лица, а не всей Кипрской церкви. Но еще предстоит понять, был ли поступок осуществлен единолично, или на это дал согласие Синод. По данным греческих СМИ, архиепископ сделал это без чьего-либо одобрения. Митрополит также не стал исключать, что на Кипрского архиепископа мог повлиять недавний визит на Кипр Александрийского патриарха.

Кроме того, представитель РПЦ заверил, что продолжится общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение архиепископа, потому что «русский народ всегда был близок к кипрскому народу».