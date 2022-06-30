Главу Южной Кореи обескуражило поведение Байдена на саммите НАТО

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в испанском Мадриде обескуражил своим поведением главу Южной Кореи Юн Сок Еля. Американский лидер прошел мимо корейского коллеги, не обратив на того никакого внимания. Об этом сообщил телеканал Yonhap News TV.

По данным телеканала, южнокорейский лидер при виде американского коллеги сделал шаг навстречу, чтобы его поприветствовать, но тот просто прошел мимо, разговаривая с президентом Болгарии Руменом Радеву.

Юн Сок Ель — первый южнокорейский президент, который принял участие в саммите НАТО. При этом в администрации главы государства пояснили, что это не означает, будто республика намерена вступать в альянс. Она просто стремится расширять «свое присутствие в мировом сообществе.

Байден регулярно попадает в резонансные ситуации. Два дня назад, во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, американский лидер назвал блок НАТО угрозой самому себе.

А до этого Джо Байден также перепутал коллегу с бывшим лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и передал привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.