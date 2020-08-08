Главу избирательного штаба соперницы Лукашенко задержали в Минске

Мороз задержали 6 августа люди, представившиеся сотрудниками МВД. Представительницу штаба остановили у посольства Литвы, где она подала документы на визу.

Причины задержания пока не называются. Позже в штабе заявили, что Мороз отпустили.

В свою очередь, РИА «Новости» сообщило со ссылкой на пресс-службу УМВД Минска, что столичное управление ведомства не проводило такого задержания.

Позже выяснилось, что правоохранители забрали Мороз для «беседы», писало ИА Nation News.

«Просто пригласили проехать, посадили к себе в машину и увезли», — рассказала она.

Сотрудники милиции предупредили женщину, что не нужно устраивать массовые беспорядки. За подобные действия придется нести ответственность.

Информация о задержании появилась на фоне досрочного голосования на выборах президента Белоруссии, которое стартовало 4 августа. Сами выборы пройдут 9 августа.

Тихановская — главный соперник действующего главы республики Александра Лукашенко. Она выступила в качестве единого кандидата от оппозиции после задержания ее мужа, видеоблогера Сергея Тихановского. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.