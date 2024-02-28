Мир 28 февраля 2024, 03:12 Главу грузинского легиона ВСУ заочно арестовали в Москве Суд в Москве заочно арестовал главаря грузинского легиона ВСУ Мамулашвили РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал главу воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказали агентству в суде.

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Мамулашвили обвинили в возбуждении ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего.

В октябре прошлого года МВД объявило Мамулашвили в розыск. Главу грузинского легиона привлекли к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на стороны ВСУ и вербовку наемников.

В январе Telegram-канал «Денацификация UA» сообщил, что российские военные ликвидировали Мамулашвили в зоне специальной военной операции России. Впрочем, подтверждения этой информации не было.