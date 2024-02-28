28 февраля 2024, 03:12
Главу грузинского легиона ВСУ заочно арестовали в Москве
Суд в Москве заочно арестовал главаря грузинского легиона ВСУ Мамулашвили
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказали агентству в суде.
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Мамулашвили обвинили в возбуждении ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего.
В октябре прошлого года МВД объявило Мамулашвили в розыск. Главу грузинского легиона привлекли к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на стороны ВСУ и вербовку наемников.
В январе Telegram-канал «Денацификация UA» сообщил, что российские военные ликвидировали Мамулашвили в зоне специальной военной операции России. Впрочем, подтверждения этой информации не было.
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