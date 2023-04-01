Мир 01 апреля 2023, 09:04 Главу Генштаба Милли уличили в признании успехов России ради удвоения военного бюджета США Экс-разведчик США Риттер осудил веру главы Генштаба Милли в победу России над Украиной Pixabay

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли выступил с заявлением об увеличении оборонного бюджета страны из-за успехов России. Его позицию раскритиковал экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube -канала Judging Freedom.

Он пояснил, что Милли специально избегает слов «если» и «возможно» в отношении победы России против Украины, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета.

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«Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что, когда Россия победит, нам придется удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества, которые получит Россия», — подчеркнул Риттер.

По словам Риттера, военные расходы США и так уже приближаются к рекордным 900 миллиардам долларов.

Ранее Риттер поднял на смех слова официального представителя Пентагона Джона Кирби о мирном плане по Украине.