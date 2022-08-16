Главу ФБР заподозрили в злоупотреблении средствами налогоплательщиков

Директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя заподозрили в злоупотреблении средствами налогоплательщиков. Его попросили отчитаться об использовании им правительственных самолетов для личных поездок. С таким требованием выступили члены палаты представителей США.

«В свете недавней публикации газеты The New York Post о том, что вы покинули слушания в сенате досрочно, чтобы полететь на самолете ФБР в личный отпуск, у нас возникли вопросы по поводу того, надлежащим ли образом вы возмещаете налогоплательщикам средства за использование правительственного самолета в личных целях», — сказано в обнародованном письме ряда конгрессменов-республиканцев, которые также представляют комитеты палаты представителей по надзору и разведке. Фрагмент письма привело РИА «Новости».

В документе законодатели описывают как минимум несколько подобных случаев.

Конгрессмены подчеркнули, что, хотя некоторым федеральным чиновникам разрешается использовать правительственные самолеты в личных или политических целях, эти расходы должны быть возмещены.

Их требование состоит в том, чтобы Рэй к 29 августа представил конгрессу документы, которые подтвердят, что за совершенные личные поездки он сделал компенсационные выплаты в финансовый отдел своего ведомства.