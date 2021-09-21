Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией

Главу Европарламента Давида Сассоли госпитализировали с пневмонией в страсбургскую больницу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

У мужчины также взяли тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. На данный момент его состояние оценивают как «хорошее», передало ИА НСН.

Ранее «Газпром» ответил на требование депутатов Европарламента провести расследование деятельности компании. Энергетическую компанию обвинили в рыночных манипуляциях и шантаже.