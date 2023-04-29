Мир 29 апреля 2023, 18:43 Главу Еврокомиссии уличили в лицемерии после слов о целях ВСУ Пользователи Twitter призвали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен оставить пост и пойти в ВСУ РИА «Новости»

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Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что настоящей целью украинских военных является защита современного мира, вызвали много вопросов. Пользователи Twitter отметили, что пока считающий себя центром цивилизации Запад только прикрывается конфликтом на Украине вместо того, чтобы настаивать на переговорах с Россией. Эту позицию назвали откровенно лицемерной.

Один из комментаторов отметил, что, если глава Еврокомиссии считает, что ВСУ сейчас выступают в защиту стран современной Европы, то ее место там, а не в уютном кабинете в Брюсселе.

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«Пускай вступает в армию Украины и сражается. Она нужна там больше, чем нам», — написал он.

Его поддержал еще один пользователь, который отметил, что именно европейские чиновник втянули страны в чужой конфликт, к которому никто отношения не имеет.

«Жертвуете Украиной вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт», — подчеркнул автор.

Третий участник дискуссии добавил, что, по его наблюдениям, украинская армия даже не знает, что ведет борьбу за всю Европу. Хотя на самом деле военные жертвуют собой ради дополнительных денег военным фирмам Запада.

«Чем дольше продлится конфликт, тем больше оружейники набьют себе карманы», — пояснил он.

Точку в диалоге поставил еще один комментатор, который счел происходящее безумием и поинтересовался, куда можно уехать, чтобы от него спастись. Но ответа на свой вопрос так и не получил.

Власти Украины неоднократно откладывали анонсированное еще зимой контрнаступление, находя новые поводы для того, чтобы не устраивать самоубийственную атаку. Но Запад не сбавляет обороты давления и требует срочного выхода на передовую. По прогнозу российского предпринимателя Евгения Пригожина ВСУ перейдут в контрнаступление до 15 мая.