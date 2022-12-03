Мир 03 декабря 2022, 15:21 Главу Еврокомиссии фон дер Ляйен раскритиковали из-за сравнения Глава ЕК фон дер Ляйен получила много критики из-за сравнения Ирландии и Украины РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила Украину и Ирландией. За это ее раскритиковали, сообщила газета Daily Mail.

Глава ЕК считает, что спецоперация на Украине имеет много общего с борьбой за независимость Ирландии.

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«Конечно, Ирландия далеко от событий на Украине. Но вы лучше других понимаете, почему она так важна для всех нас», — уточнила фон дер Ляйен.

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Депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг возмутился этим высказыванием. По его словам, заявление главы ЕК является «из ряда вон выходящим» и «недипломатичным».

Читатели газеты также отметили, что поведение фон дер Ляйен подвергает риску отношения с Великобританией.

«Вопрос. Евросоюз так же поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании? Ответ: неа», — написал один из них.

Кроме того, главе Еврокомиссии и всему Евросоюзу посоветовали держаться подальше от «вещей, которые не являются их чертовым делом».